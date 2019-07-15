Адаптация сайта под мобильную версию

Требуется помощь в адаптации мобильной версии сайта.

Сейчас есть готовый сайт под компьютерную версию. Мы хотим сделать отдельно версию и для моб. устройств.

Дизайн весь в PSD. Нужна помощь только в верстке.

Оплата сдельно на кошелек или на карту.

Работу можно начать уже сегодня.