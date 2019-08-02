Нужна верстка макеты в приложение

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок459 просмотров

Нужна верстка макеты в приложение 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$150
10 дней
Сотрудничеством очень довольны, проект на наш взгляд был не самым простым, но все выполнено супер. все сделал качественно и быстро, если и бывали задержки то только с нашей стороны, в предоставлении информации и материалов для работы. Однозначно рекомендую, специалист стоит тех денег которых просит!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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