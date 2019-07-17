Сделать мобильную версию лендинга на lpmotor.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок222 просмотра

Нужно сделать мобильную версию лендинга уже созданного на lpmotor сделать его средствами lpmotor то есть через конструктор.

6 лет назад
AleksandrKras
Александр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sanyok210199
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Александр отлично исполнил поставленные задачи по созданию мобильной версии нашего лендинга. Честно произносит сроки выполнения, и не выходит за них. Рекомендую!
Очень приятно было работать. С радостью продолжу совместную работу в будущем.

Заявки фрилансеров

sanyok210199
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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