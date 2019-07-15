Переделать интерактивный ген.план

Интерактивный генплан поселка таунхаусов для сайта на платформе Wix. Сам генплан сделан на отдельном домене и интегрирован в викс.

Необходимо видоизменить (разделить и добавить) часть секций таунхаусов на интерактивном генплане.

В старом варианте в 2 секциях расположенных слева около реки 20 таунхаусов. В новом варианте интерактивного генплана необходимо добавить ещё 2, т.о. довести до 22-х, и разделить секции на 3 части. 8 таунхасов, далее 4 по центру и ещё 10. (Цветная картинка – текущий вариант, черно-белая – новый вариант)

Пожелания:

Схема интерактивного генплана должна соответствовать прикрепленному файлу. Всё должно работать как и раньше, т.е. при нажатии на сектор должно всплывать окно с информации о квадратных метрах, свободен/продан/забронирован, кнопка "отправить заявку" или "забронировать таунхаус" и возможность посмотреть фото и планировку. И цветовая гамма в зависимости от состоянии (свободен/забронирован/продан)