Требуется помощь в адаптации мобильной версии сайта. Сейчас есть готовый сайт под компьютерную версию. Мы хотим сделать отдельно версию и для моб. устройств. Дизайн весь в PSD. Нужна помощь только в верстке. ...
Переделать интерактивный ген.план
Интерактивный генплан поселка таунхаусов для сайта на платформе Wix. Сам генплан сделан на отдельном домене и интегрирован в викс.
Необходимо видоизменить (разделить и добавить) часть секций таунхаусов на интерактивном генплане.
В старом варианте в 2 секциях расположенных слева около реки 20 таунхаусов. В новом варианте интерактивного генплана необходимо добавить ещё 2, т.о. довести до 22-х, и разделить секции на 3 части. 8 таунхасов, далее 4 по центру и ещё 10. (Цветная картинка – текущий вариант, черно-белая – новый вариант)
Пожелания:
Схема интерактивного генплана должна соответствовать прикрепленному файлу. Всё должно работать как и раньше, т.е. при нажатии на сектор должно всплывать окно с информации о квадратных метрах, свободен/продан/забронирован, кнопка "отправить заявку" или "забронировать таунхаус" и возможность посмотреть фото и планировку. И цветовая гамма в зависимости от состоянии (свободен/забронирован/продан)
Заявки фрилансеров
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