Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Bootstrap(3,4).
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Sanyok_STD
- Skype: sanyokstd
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Александр на высоком уровне выполнил поставленную задачу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Четко поставленые задачи. Сразу видно професионал. С удовольствием продолжу работу в будущем.
$10
10 баллов
6 лет назад
Александр отлично исполнил поставленные задачи по созданию мобильной версии нашего лендинга. Честно произносит сроки выполнения, и не выходит за них. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. С радостью продолжу совместную работу в будущем.
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $25от 2 дней
#866