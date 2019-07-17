sanyok210199

Александр Стадник sanyok210199

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, Bootstrap(3,4).

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Галерея Youtube видео
Александр на высоком уровне выполнил поставленную задачу. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятно было работать. Четко поставленые задачи. Сразу видно професионал. С удовольствием продолжу работу в будущем.
Ответный отзыв
AleksandrKras
Александр 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать мобильную версию лендинга на lpmotor.ru
Александр отлично исполнил поставленные задачи по созданию мобильной версии нашего лендинга. Честно произносит сроки выполнения, и не выходит за них. Рекомендую!
Очень приятно было работать. С радостью продолжу совместную работу в будущем.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $25от 2 дней
#866