Нужно сделать компановку колаж на макеты заказы постоянные

Нужно сделать компановку на макеты заказы постоянные есть к примеру страницы вот тут https://drive.google.com/file/d/1wem3rf41d6xT0JyNd1ZJ_mz7TpDZjFmV/view

нужно сделать оформления работ и страниц как тут в примере оформить колажом красиво и тематически тут примеры как нравится оформление

https://ibb.co/yNgdWyT

https://ibb.co/6Xdy7zs

https://ibb.co/MPSRSyQ

https://ibb.co/3phrVLC

https://ibb.co/SnB2spw

https://ibb.co/F3tVKQ0

https://ibb.co/Gv8zk47

https://ibb.co/nkZBDvF

https://ibb.co/bFP0b2Q

https://ibb.co/NjX0dPp

https://ibb.co/Tvjh82W

https://ibb.co/z53hKmW

https://ibb.co/YPxTmqT

https://ibb.co/MGmFDds

https://ibb.co/CJj6mx5

https://ibb.co/GPyMXY0

https://ibb.co/pJzWdyr

https://ibb.co/7Yt0sqc