Ibragim24

Ибрагим Алимжанов Ibragim24

 
28 летУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Frontend разработка: React JS / Redux / Mobx / Rest API / Styled-Components

Здравствуйте, я фронтенд-разработчик.

На данный момент занимаюсь работой в стеке Typescript/React/Redux/Mobx/Jest/React Testing Library, Styled-Components, Axios, Formik и т.д.

Года до 2018:

Качественно верстаю(PerfectPixel). Кросс-браузерная и адаптивная вёрстка по методологии БЭМ. Использую сборщик для разработки сайтов Gulp. Так же работу выполняю по Wordpress. Владею нативным Javascript'ом выше базового уровня. Целеустремленный и трудолюбивый.

Люблю изучать новые технологии. Пользователь Linux. Опыт разработки с использованием Git и понимание GitFlow. Базовые знания React.js.

Стэк технологий который в основном я использую:

Gulp, HTML(Nunjucks), CSS(Stylus),Javascript(Jquery).

Качества:

• Ответственность

• Исполнительность

• Серьезное отношение к работе

• Коммуникабельность

• Обучаемость

• Усидчивость

• Активность

• Настойчивость

Скиллы:

✔ Вёрстка сайта

✔ google page speed

✔ Landing page

✔ Gulp, Sass, БЭМ, Git

✔ HTML, CSS, JavaScript

✔ Умение находить и решать баги

Личный сайт:

https://ibragim-alimjanov.ru/

Портфолио на behance:

https://www.behance.net/ballismlife

Ссылки:

https://github.com/Alimjanov-Ibragim/

https://www.freecodecamp.org/alimjanov-ibragim

Контакты:

Почта - [email protected]

Skype - ballismlife_24

Телеграмм - https://t.me/Ibragim24

JavascriptTypeScriptWordPressHTMLCSSjQueryLinuxRESTSASSGulpReact.jsGitRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
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Отзывы заказчиков
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Поправить адаптивную верстку на сайте
Все хорошо. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Igorek1854
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Исправление ошибок на сайте найденные в Гугл Консоле
Ответственный и простой в комуникации исполнитель. Объясняет просто и исправляет корректно.
Всем рекомендую к сотрудничеству! Всегда на связи, оплата своевременная!)
Ответный отзыв
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$6
10 баллов
4 года назад
Сделать вывод текста на картинках в wordpress
Все супер. Все сделал как и просила + обьяснил что и как Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую! Все быстро и понятно объяснила)
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Поправить страницы на сайте
Поправили быстро верстку. Рекомендую!
Работаем дальше, все отлично :) Заказчик всегда на связи.
Ответный отзыв
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Внести правки на самописном лендинге
Ибрагим прекрасно справился с поставленной задачей, детально разобрался во всем и что особенно хочу отметить - это высокая скорость реагирования, однозначно рекомендую
Андрей, спасибо! Работой, сотрудничеством, организацией процесса доволен! Приятно работать!!! Продолжаем!
Ответный отзыв
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