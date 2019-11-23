Frontend разработка: React JS / Redux / Mobx / Rest API / Styled-Components

Здравствуйте, я фронтенд-разработчик.

На данный момент занимаюсь работой в стеке Typescript/React/Redux/Mobx/Jest/React Testing Library, Styled-Components, Axios, Formik и т.д.

Года до 2018:

Качественно верстаю(PerfectPixel). Кросс-браузерная и адаптивная вёрстка по методологии БЭМ. Использую сборщик для разработки сайтов Gulp. Так же работу выполняю по Wordpress. Владею нативным Javascript'ом выше базового уровня. Целеустремленный и трудолюбивый.

Люблю изучать новые технологии. Пользователь Linux. Опыт разработки с использованием Git и понимание GitFlow. Базовые знания React.js.

Стэк технологий который в основном я использую:

Gulp, HTML(Nunjucks), CSS(Stylus),Javascript(Jquery).

Качества:

• Ответственность

• Исполнительность

• Серьезное отношение к работе

• Коммуникабельность

• Обучаемость

• Усидчивость

• Активность

• Настойчивость

Скиллы:

✔ Вёрстка сайта

✔ google page speed

✔ Landing page

✔ Gulp, Sass, БЭМ, Git

✔ HTML, CSS, JavaScript

✔ Умение находить и решать баги

Личный сайт:

https://ibragim-alimjanov.ru/

Портфолио на behance:

https://www.behance.net/ballismlife

Ссылки:

https://github.com/Alimjanov-Ibragim/

https://www.freecodecamp.org/alimjanov-ibragim

Контакты:

Почта - [email protected]

Skype - ballismlife_24

Телеграмм - https://t.me/Ibragim24