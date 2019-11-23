Ибрагим Алимжанов Ibragim24Ibragim24
Здравствуйте, я фронтенд-разработчик.
На данный момент занимаюсь работой в стеке Typescript/React/Redux/Mobx/Jest/React Testing Library, Styled-Components, Axios, Formik и т.д.
Года до 2018:
Качественно верстаю(PerfectPixel). Кросс-браузерная и адаптивная вёрстка по методологии БЭМ. Использую сборщик для разработки сайтов Gulp. Так же работу выполняю по Wordpress. Владею нативным Javascript'ом выше базового уровня. Целеустремленный и трудолюбивый.
Люблю изучать новые технологии. Пользователь Linux. Опыт разработки с использованием Git и понимание GitFlow. Базовые знания React.js.
Стэк технологий который в основном я использую:
Gulp, HTML(Nunjucks), CSS(Stylus),Javascript(Jquery).
Качества:
• Ответственность
• Исполнительность
• Серьезное отношение к работе
• Коммуникабельность
• Обучаемость
• Усидчивость
• Активность
• Настойчивость
Скиллы:
✔ Вёрстка сайта
✔ google page speed
✔ Landing page
✔ Gulp, Sass, БЭМ, Git
✔ HTML, CSS, JavaScript
✔ Умение находить и решать баги
Личный сайт:
Портфолио на behance:
https://www.behance.net/ballismlife
Ссылки:
https://github.com/Alimjanov-Ibragim/
https://www.freecodecamp.org/alimjanov-ibragim
Контакты:
Почта - [email protected]
Skype - ballismlife_24
Телеграмм - https://t.me/Ibragim24
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