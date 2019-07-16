Вставить готовый html аудио-плеер на сайт

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок424 просмотра

Имеется сайт созданный на платформе ГетКурс (рис.1)  

Платформа позволяет использовать готовые блоки и вставлять на страницы сайта свои html-коды  (рис.2)  

Имеется купленный на Envato Market готовый аудио-плеер с инструкцией и примерами оформления (рис.3)  

Необходимо вставить этот плеер на страницу сайта

HTML
6 лет назад
LeonidLisin
Леонид 
53 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey4562
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Однозначно рекомендую! Исполнительность, профессионализм, чёткость в работе. Большое спасибо! Будем сотрудничать!
С человеком приятно сотрудничать. Обратная связь на высоте, доходчиво объясняет задачу, в работе не торопит. Думаю самый адекватный заказчик на моей практике.

Заявки фрилансеров

Sergey4562
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад