Настроить вид галереи

Задача: необходимо чтобы исчезли промежутки между изображений и чтобы при масштабировании экрана они не сбивались влево, а оставались по центру (архив www).

Идеальный вариант расположения и адаптирования изображений в архиве 2 (там отсутствует код, который отвечает за сортировку