Настроить вид галереи

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Закрыт8 заявок203 просмотра

Задача: необходимо чтобы исчезли промежутки между изображений и чтобы при масштабировании экрана они не сбивались влево, а оставались по центру (архив www).   

Идеальный вариант расположения и адаптирования изображений в архиве 2 (там отсутствует код, который отвечает за сортировку

6 лет назад
rostislavandreyk
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров