Есть движок самописный у меня со стандартным шаблоном, есть другой сайт на таком же движке, но с другим шаблоном, я выкачал другой шаблон с сайта и залил поверх текущего шаблона, новый дизайн отображается корректно, так ...
Сделать сайт по готовому дизайну.
Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете (это уже мой макет, готовый, будут незначительные доработки, весь материал предоставленный в макете уже есть, ничего создавать и придумывать не надо!).
Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или альтернатива- весь текст на сайте делаем «живым», т.е. можно выделить и скопировать- необходимо сделать обратный отсчет, там где он обозначен- все кнопки «заказать» при наведении меняют цвет- при заказе инфо отправляется на определенную почту- прикрутить jivosite- прикрутить виджет «Быстрая доставка в Ваш город» + «ПетяКупил»- админка, чтоб цены можно было менять – и старая и новая- сделать увеличение сертификата, при наведении мыши.
Прошу дать инфо: сколько стоит такая работа- сколько времени займет
Заявки фрилансеров
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