AtlasRF

Олег AtlasRF

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести изменения на сайт

    Сайт http://kobit-suo.ru/ написан в системе Bitrix. Не приходят заявки на электронную почту из формы захвата/заказа. Необходимо разобраться, исправить и прописать новую почту для заявок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать сайт

    На сайте http://kobit.a-shopping.ru/, необходимо добавить страницу с апселом, которая возникает после заказа, как здесь http://starrysky.a-shopping.ru/upsell/index.html

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать сайт по готовому дизайну.

    Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете (это уже мой макет, готовый, будут незначительные доработки, весь материал предоставленный в макете уже есть, ничего создавать и придумывать не надо!). ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать сайт

    Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете.Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
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Четкая задача, приятное общение, оплата без задержек. Весьма рекомендую.
Спасибо Евгению за выполненную раньше сроков работу. Очень приятно было работать. Часто сталкиваюсь, что фрилансеры не всегда корректно себя ведут на этапе шлифовки и доработки проекта, когда требуется доработка мелких работ, когда их торопят, чтобы побыстрее от них отстали. С Евгением таких проблем не было.
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