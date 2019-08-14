Сайт http://kobit-suo.ru/ написан в системе Bitrix. Не приходят заявки на электронную почту из формы захвата/заказа. Необходимо разобраться, исправить и прописать новую почту для заявок.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
На сайте http://kobit.a-shopping.ru/, необходимо добавить страницу с апселом, которая возникает после заказа, как здесь http://starrysky.a-shopping.ru/upsell/index.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете (это уже мой макет, готовый, будут незначительные доработки, весь материал предоставленный в макете уже есть, ничего создавать и придумывать не надо!). ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете.Требования:- developers.google.com/speed/pagespeed/insights, чтобы здесь рейтинг был 60-70- желательно при хорошей скорости загрузки картинки на сайте были без артефактов сжатия, т.е. в фомате png или ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
5 лет назад
Четкая задача, приятное общение, оплата без задержек. Весьма рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо Евгению за выполненную раньше сроков работу. Очень приятно было работать. Часто сталкиваюсь, что фрилансеры не всегда корректно себя ведут на этапе шлифовки и доработки проекта, когда требуется доработка мелких работ, когда их торопят, чтобы побыстрее от них отстали. С Евгением таких проблем не было.