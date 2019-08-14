Спасибо Евгению за выполненную раньше сроков работу. Очень приятно было работать. Часто сталкиваюсь, что фрилансеры не всегда корректно себя ведут на этапе шлифовки и доработки проекта, когда требуется доработка мелких работ, когда их торопят, чтобы побыстрее от них отстали. С Евгением таких проблем не было.