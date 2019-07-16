Свестать single page и привязать к Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок194 просмотра

Должен быть выполнен в Wordpress.  

Не использовать child theme 

Не использовать Bootstrap. 

Logo должен быть вставлен как inline SVG 

Меню должно быть  WordPress Nav 

Header должен быть fixed сверху  

Основная картинка должна быть featured image 

В Advanced Custom Fields добавить поле для добавления новой картинки в карусель.  

Контент должен быть page's content 

В футере логотип и социальные иконки должны быть  inline SVG 

Шрифт Google Font: Libre Franklin 

Все должно быть в одной колонке на маленьких девайсах, и на мобильных устройствах также появляться toggle menu с высплывающим модальным окном 

Использовать flexbox/sass 

Картинки должны использовать  lazyload 

Картинки должны использовать object-fit  

Работу можно выполнить передав заархивированным файлом. 

BootstrapSASSWordPress
6 лет назад
pasicnykyakov
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть вёрстку на движок

    $60

    Есть движок самописный у меня со стандартным шаблоном, есть другой сайт на таком же движке, но с другим шаблоном, я выкачал другой шаблон с сайта и залил поверх текущего шаблона, новый дизайн отображается корректно, так ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно сверстать сайт уже по готовому макету PSD. P.S отправлю макет исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить вид галереи

    Задача: необходимо чтобы исчезли промежутки между изображений и чтобы при масштабировании экрана они не сбивались влево, а оставались по центру (архив www).    Идеальный вариант расположения и адаптирования изображений в архиве 2 (там отсутствует код, ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт по готовому дизайну.

    Сайт еще будет дорисовываться более качественно, но структура будет как в макете (это уже мой макет, готовый, будут незначительные доработки, весь материал предоставленный в макете уже есть, ничего создавать и придумывать не надо!). ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вставить готовый html аудио-плеер на сайт

    $8

    Имеется сайт созданный на платформе ГетКурс (рис.1)   Платформа позволяет использовать готовые блоки и вставлять на страницы сайта свои html-коды  (рис.2)   Имеется купленный на Envato Market готовый аудио-плеер с инструкцией и примерами ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать компановку колаж на макеты заказы постоянные

    Нужно сделать компановку на макеты заказы постоянные  есть к примеру страницы вот тут https://drive.google.com/file/d/1wem3rf41d6xT0JyNd1ZJ_mz7TpDZjFmV/view  нужно сделать оформления  работ и страниц как тут в примере оформить колажом красиво и тематически тут примеры как нравится оформление  ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад