Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Верстка лендинга для автошколы
- Полное ТЗ прикрипляю
https://docs.google.com/document/d/1lrZLd82Lb1klUpqpXLhynbHLrDPvCyQw2V0VVcto7mI/edit#
Отвечать после того как ознакомитесь с ТЗ!!!!!!
Это техническое задание по верстке лендинга для автошколы "Лидер PRO"
Ссылка на макет:https://yadi.sk/d/YAjqqqTNQL-V_A
Ссылка на исходник для верстки: https://yadi.sk/d/vzD1Ij601lvUpQ
Ссылка на оригиналы изображений: https://cloud.mail.ru/public/2kxc/4eTda2CJF
В папке находятся также папки "Графики", "Скрол меню", "Формы" и "Элементы".
Вот пожелания к анимации:
7. http://prntscr.com/o3c1tl, http://prntscr.com/o3c3vl
13. http://prntscr.com/o3cm1j , http://prntscr.com/o3cmi0
20. остальные решения по анимации отрисовал дизайнер, там понятно.
+ прикрепляю таблицу с накопительной прибылью для скачивания с лендинга https://drive.google.com/open?id=1E6-Ttr3GYq-w0it_vLr4L5twwcrfRG_QMoixQG2J9zw
+ скриншоты айти системы и изображения для раздела "Отдел качества" с подписями смотрите здесь: https://drive.google.com/open?id=1gymCrrTjixCE78i_PmYd7NO-JqO01EprxeJl-OCAiQ0
+ данные для диаграммы (http://prntscr.com/nzws9z) берите здесь: https://prnt.sc/nrthvs
+ сайт автошколы http://автошкола-лидер18.рф
инстаграм https://www.instagram.com/lider.avto18/
страницы в фейсбуке нет
+ ссылки на посты в инстаграмме: https://drive.google.com/open?id=1pkifN2uylH9AztwnGsIVST1EcNxylrtTB2Pu88u-WSc
+ фото для слайдера https://drive.google.com/open?id=1UeIJLOs_xDOGya_1XQJ9w5YGI-94Pk1VADZaaIB1XJo
После первой верстки я составлю список правок для доработки, после отправлю заказчику на утверждение десктопной версии. Далее вносим изменения по просьбе заказчика и составляю задание для мобильной версии.
Пишите по всем вопросам, всегда отвечу
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