Верстка лендинга для автошколы

Полное ТЗ прикрипляю https://docs.google.com/document/d/1lrZLd82Lb1klUpqpXLhynbHLrDPvCyQw2V0VVcto7mI/edit# Отвечать после того как ознакомитесь с ТЗ!!!!!!

Основное ТЗ

Это техническое задание по верстке лендинга для автошколы "Лидер PRO"

Ссылка на макет:https://yadi.sk/d/YAjqqqTNQL-V_A

Ссылка на исходник для верстки: https://yadi.sk/d/vzD1Ij601lvUpQ

Ссылка на оригиналы изображений: https://cloud.mail.ru/public/2kxc/4eTda2CJF

В папке находятся также папки "Графики", "Скрол меню", "Формы" и "Элементы".

Вот пожелания к анимации:

1. http://prntscr.com/nztuxw

2. http://prntscr.com/nztw0v

3. http://prntscr.com/o3byvf

4. http://prntscr.com/nztxhj

5. http://prntscr.com/nztzlp

6. http://prntscr.com/o3c130

7. http://prntscr.com/o3c1tl, http://prntscr.com/o3c3vl

8. http://prntscr.com/nzu407

9. http://prntscr.com/o3c5qf

10. http://prntscr.com/o3c6ku

11. http://prntscr.com/o3c7sv

12. http://prntscr.com/o3cbjj

13. http://prntscr.com/o3cm1j , http://prntscr.com/o3cmi0

14. http://prntscr.com/o3ckrz

15. http://prntscr.com/o3crbk

16. http://prntscr.com/nzuyv4

17. http://prntscr.com/o3cn9u

18. http://prntscr.com/o3cowy

19. http://prntscr.com/o3csai

20. остальные решения по анимации отрисовал дизайнер, там понятно.

+ прикрепляю таблицу с накопительной прибылью для скачивания с лендинга https://drive.google.com/open?id=1E6-Ttr3GYq-w0it_vLr4L5twwcrfRG_QMoixQG2J9zw

+ скриншоты айти системы и изображения для раздела "Отдел качества" с подписями смотрите здесь: https://drive.google.com/open?id=1gymCrrTjixCE78i_PmYd7NO-JqO01EprxeJl-OCAiQ0

+ данные для диаграммы (http://prntscr.com/nzws9z) берите здесь: https://prnt.sc/nrthvs

+ сайт автошколы http://автошкола-лидер18.рф

инстаграм https://www.instagram.com/lider.avto18/

ВК https://m.vk.com/lider18

страницы в фейсбуке нет

+ ссылки на посты в инстаграмме: https://drive.google.com/open?id=1pkifN2uylH9AztwnGsIVST1EcNxylrtTB2Pu88u-WSc

+ фото для слайдера https://drive.google.com/open?id=1UeIJLOs_xDOGya_1XQJ9w5YGI-94Pk1VADZaaIB1XJo

После первой верстки я составлю список правок для доработки, после отправлю заказчику на утверждение десктопной версии. Далее вносим изменения по просьбе заказчика и составляю задание для мобильной версии.

Пишите по всем вопросам, всегда отвечу