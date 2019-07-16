Open Cart. Доработка по сайту

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать изменение на сайте energostan_kz. Подробнее в ТЗ (прикрепляю)

Нужны стоимость и сроки

6 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров