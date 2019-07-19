Допиcать js функционал к html коду карточки товара.

Доброго дня, нужна ваша помощь.

html код я сам прикрутил к самописному движку.

А вот оживить страницу карточки товара добавить js (чтобы добавляло в корзину, цвета и похожие товары переключало без перегазрузки) ума не хватает. Вот страница https://im.mayki.kz/product/882565/womanshort/color/8 нужно сделать как тут https://mayki.kz/product/882565/womanshort/color/8 (начинка php та же вся, то есть технически фунционал есть что как работает могу подсказать а вот в js не силен)