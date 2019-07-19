Допиcать js функционал к html коду карточки товара.

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Завершен3 заявки194 просмотра

Доброго дня, нужна ваша помощь.

html код я сам прикрутил к самописному движку.

А вот оживить страницу карточки товара добавить js (чтобы добавляло в корзину, цвета и похожие товары переключало без перегазрузки) ума не хватает. Вот страница https://im.mayki.kz/product/882565/womanshort/color/8  нужно сделать  как тут https://mayki.kz/product/882565/womanshort/color/8  (начинка php та же вся, то есть технически фунционал есть что как работает могу подсказать а вот в js не силен)

HTMLJavaScriptPHP
6 лет назад
ILSHA
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2 года назад

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xorenbalasanyan
Хорен 
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20 отзывов(-1)
6 лет назад
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2 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

xorenbalasanyan
Хорен 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад

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