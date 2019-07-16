Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Создать плавающий футер для мобильной версии сайта
Здравствуйте!
Разработать плавающий футер для мобильной версии сайта, отображающийся только на мобильных устройствах.
На самом футере должно быть 2 кнопки.
1. Позвонить - ссылка типа href="tel:+7900-00-00"
2. Добраться - выпадающий список по типу как на фото во вложении. При возникновении этого списка экран затемняется, чтобы сфокусировать внимание на выпавшем списке.
Цветовая гамма сайта строится на 4х основных цветах: #44596f, #f6891f, #31465a, #ffffff.
Сайт работает на Бутстрапе.
Заявки фрилансеров
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