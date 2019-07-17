Написать 1 хтмл страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок270 просмотров

Нужна 1 простая хтмл-ка:

На экране список от 10 до 50 ссылок и чтобы в зависимости от текущей даты отдельно одна из ссылок выводилась вверху страницы крупно. Ну и чтобы это всё выглядело не вырвиглазно.

6 лет назад
Skimned
Иван 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Задание было выполнено прекрасно. Благодаря профессиональным навыкам Валерия, предприятие осуществило автоматизацию процесса производственного планирования. Вместо старого алгоритма, был предложен и внедрён новый, что существенно позволило облегчить составление рабочих графиков издательства. Исполнитель ответственный, коммуникабельный, рекомендую всем.
Спасибо Ивану за сотрудничество! Хороший заказчик который умеет четко поставить задание, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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