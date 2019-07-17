Приветствую всех! Нужны правки на html сайтах, установка кода счетчиков, баннеров.
Написать 1 хтмл страничку
Нужна 1 простая хтмл-ка:
На экране список от 10 до 50 ссылок и чтобы в зависимости от текущей даты отдельно одна из ссылок выводилась вверху страницы крупно. Ну и чтобы это всё выглядело не вырвиглазно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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