Валерий Бойко Alarm9_8Alarm9_8
25 летУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack developer
Навыки
Front-end технологии:
- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- JQuery;
- Bootstrap;
- AJAX.
- PHP;
- MySQL.
- Blogger;
- Wordpress.
- Adobe Photoshop
- JSON;
- XML;
- Навички проектування баз даних;
- Досвід роботи зі сторонніми API та бібліотеками.
http://www.custommadeantiquemirrornewyork.com/
http://www.antiquemirroredfurniture.com/
http://www.mirroredtablesnewyork.com/
http://www.glasslaminatednyc.com/
https://photobooth-1.blogspot.com
https://photobooth-2.blogspot.com
https://photobooth-3.blogspot.com
https://www.ductworkinstallationnyc.com/
https://weddding-photo.blogspot.com/
https://gallery-artlook.blogspot.com/
Создание фотогалереи и панели администратора для нее
http://photobooth-gallery.esy.es/
Исправление формы оплаты на artlook.glass
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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- Photobooth 199 Rent101 просмотр
- Photobooth 19989 просмотров
- Photobooth74 просмотра
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
4 года назад
Все просто отлично. Готовы и дальше сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, несмотря на разницу во времени, проблем с коммуникацией и пониманием нет, понятные тз и быстрая проверка, рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
4 года назад
Всё в срок, качественно и постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо Виктору за сотрудничество, приятный в общении человек и с оплатой все отлично, рекомендую.
$20
10 баллов
4 года назад
Исполнитель показал себя с хорошей стороны, с задачей справился. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Спасибо Мурату за приятное сотрудничество. Хороший заказчик, четкая постановка задачи и быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
4 года назад
Сотрудничеством довольна на все 100% Валерий хороший специалист. Рекомендую к сотрудничество
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество и своевременную оплату. Был рад сотрудничеству, ответственный заказчик, рекомендую!
Веб-программирование
5 отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга