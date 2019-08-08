Alarm9_8

Валерий Бойко Alarm9_8

 
25 летУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack developer

Навыки

Front-end технологии:

  • HTML;
  • CSS;
  • JavaScript;
  • JQuery;
  • Bootstrap;
  • AJAX.
Back-end технологии:

  • PHP;
  • MySQL.
CMS:

  • Blogger;
  • Wordpress.
Графические редакторы

  • Adobe Photoshop
Дополнительные знания и умения:

  • JSON;
  • XML;
  • Навички проектування баз даних;
  • Досвід роботи зі сторонніми API та бібліотеками.
Сайты

http://www.custommadeantiquemirrornewyork.com/

http://www.antiquemirroredfurniture.com/

http://www.mirroredtablesnewyork.com/

http://www.glasslaminatednyc.com/

https://photobooth-1.blogspot.com

https://photobooth-2.blogspot.com

https://photobooth-3.blogspot.com

https://www.ductworkinstallationnyc.com/

https://weddding-photo.blogspot.com/

https://gallery-artlook.blogspot.com/

Создание фотогалереи и панели администратора для нее

http://photobooth-gallery.esy.es/

Исправление формы оплаты на artlook.glass

http://www.artlook.glass/p/glass-order.html

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
triadaseo
Сергей 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Поправить ширину мобильного виджета dadata
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$10
10 баллов
4 года назад
Поправить сайт на ХТМЛ
Все просто отлично. Готовы и дальше сотрудничать. Рекомендую
Отличный заказчик, несмотря на разницу во времени, проблем с коммуникацией и пониманием нет, понятные тз и быстрая проверка, рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
kuncevich
38 летЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Верстка четырех похожих страниц.
Всё в срок, качественно и постоянно на связи. Рекомендую.
Спасибо Виктору за сотрудничество, приятный в общении человек и с оплатой все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
lakshery
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработка корзины в интернет-магазине
Исполнитель показал себя с хорошей стороны, с задачей справился. Буду обращаться еще.
Спасибо Мурату за приятное сотрудничество. Хороший заказчик, четкая постановка задачи и быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Спарсить наименовая товаров с Хотлайна
Сотрудничеством довольна на все 100% Валерий хороший специалист. Рекомендую к сотрудничество
Спасибо за приятное сотрудничество и своевременную оплату. Был рад сотрудничеству, ответственный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
$2/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга