Верстка четырех похожих страниц.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок423 просмотра

Нужно сверстать 4 похожие страницы. Есть рисунки каждой страницы и рисунок мобильной версии., есть также страница-прототип c css.  Безопасный платеж.

CSS
6 лет назад
kuncevich
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$30
4 дня
Всё в срок, качественно и постоянно на связи. Рекомендую.
Спасибо Виктору за сотрудничество, приятный в общении человек и с оплатой все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад