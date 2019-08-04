Необходима валидная верстка +мобильная версия

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Закрыт22 заявки358 просмотров

Добрый день. Есть многостраничный дизайн сайта - соц.сеть.

Необходимо выполнить валидную верстку + сделать мобильную версию. 

Так же, верстка должна быть кроссбраузерной. 

Только для исполнителей с рейтингом и опытом. Если есть в портфолио примеры сложной верстки, прошу сразу указать.

6 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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