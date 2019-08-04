Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу
Необходима валидная верстка +мобильная версия
Добрый день. Есть многостраничный дизайн сайта - соц.сеть.
Необходимо выполнить валидную верстку + сделать мобильную версию.
Так же, верстка должна быть кроссбраузерной.
Только для исполнителей с рейтингом и опытом. Если есть в портфолио примеры сложной верстки, прошу сразу указать.
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