Создание одностраничного сайта: вёрстка + CMS (php или python)

Адаптивная верстка лэндинга и натягивание на WordPress или Django.

Необходим минимальный интерактив и эффект параллакса при скролле, приблизительно как на сайте-примере.

Форма обратной связи во всплывающем окне. Дизайн в PSD или Figma.

Сайт-пример: https://www.citrineestates.com

Необходимые работы и функционал:

* Адаптивная верстка страницы с макета: десктоп, планшет/смартфон. Можно использовать HTML-фреймворки.

* Максимальная ширина как на макете, приуменьшении до включения мобильной версии сохранять отступы от границ окна.

* Эффект параллакса при скролле. Движение фоновых прямоугольников вправо-влево.

* Интерактивные элементы:

** На обоих картах (кружочки): при наведении кружок меняет цвет, при клике всплывающее окно с текстом рядом с кружочком-инициатором. В один момент только одно окошко. При клике на другой кружок, пропадает первое окно и только после этого появляется следующее.

* Форма обратной связи во всплывающем окне с защитой reCaptcha. Отправка через SMTP. Одна в шапке "Download brochure", при отправке скачивает (открывает) PDF файл. Вторая после отправки показывает всплывающее окно с текстом об успехе.

* Мультиязычность: Финский (основной), Английский, Русский

* Видео в шапке уникально для каждого языка.

* Блоки. Картинка или видео. Если видео, поверх превью показывается кнопка Play, а при клике видео проигрывается во всплывающем окне. Сами блоки:

** About Meriharjattula.

** Unique location.

** Archipelago way of living.

** Golf course.

* Возможность редактировать в админке:

** Текст на странице для каждого языка.

** Текст, картинка или видео в блоках для каждого языка: Unique location, Archipelago way of living и тд.

** Текст всплывающих окон над картой для каждого языка.

** Видео в шапке для каждого языка.

** Видео в блока для каждого языка

* Страница должна удовлетворять SEO-требованиям.

Материалы (предоставляет заказчик):

* Дизайн-макет:

** Главная страница.

** Всплывающее окно внутри карты.

** Форма обратной связи.

** Мобильная версия.

* Тексты:

** Финская версия.

** Английская версия.

** Русская версия.

* Видео:

** Шапка на главной.

** Блоки (видео или картинка):

*** About Meriharjattula.

*** Unique location.

*** Archipelago way of living.

*** Golf course.

Допустимый стэк технологий:

* PHP(WordPress)+jQuery+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк)

* Python(Django)+Vuejs(jQuery)+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк)

В отклике укажите:

* Пример на вашу работу с параллаксом.

* Ваш стэк технологий.

* Срок и бюджет.

* Методы и порядок оплаты.

* Наличие ИП.