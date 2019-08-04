Создание одностраничного сайта: вёрстка + CMS (php или python)

$280
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок349 просмотров

Адаптивная верстка лэндинга и натягивание на WordPress или Django. 

Необходим минимальный интерактив и эффект параллакса при скролле, приблизительно как на сайте-примере. 

Форма обратной связи во всплывающем окне. Дизайн в PSD или Figma. 

Сайт-пример: https://www.citrineestates.com 

Необходимые работы и функционал: 

* Адаптивная верстка страницы с макета: десктоп, планшет/смартфон. Можно использовать HTML-фреймворки. 

* Максимальная ширина как на макете, приуменьшении до включения мобильной версии сохранять отступы от границ окна. 

* Эффект параллакса при скролле. Движение фоновых прямоугольников вправо-влево. 

* Интерактивные элементы: 

** На обоих картах (кружочки): при наведении кружок меняет цвет, при клике всплывающее окно с текстом рядом с кружочком-инициатором. В один момент только одно окошко. При клике на другой кружок, пропадает первое окно и только после этого появляется следующее. 

* Форма обратной связи во всплывающем окне с защитой reCaptcha. Отправка через SMTP. Одна в шапке "Download brochure", при отправке скачивает (открывает) PDF файл. Вторая после отправки показывает всплывающее окно с текстом об успехе. 

* Мультиязычность: Финский (основной), Английский, Русский 

* Видео в шапке уникально для каждого языка. 

* Блоки. Картинка или видео. Если видео, поверх превью показывается кнопка Play, а при клике видео проигрывается во всплывающем окне. Сами блоки: 

** About Meriharjattula. 

** Unique location. 

** Archipelago way of living. 

** Golf course. 

* Возможность редактировать в админке: 

** Текст на странице для каждого языка. 

** Текст, картинка или видео в блоках для каждого языка: Unique location, Archipelago way of living и тд. 

** Текст всплывающих окон над картой для каждого языка. 

** Видео в шапке для каждого языка. 

** Видео в блока для каждого языка 

* Страница должна удовлетворять SEO-требованиям. 

Материалы (предоставляет заказчик): 

* Дизайн-макет: 

** Главная страница. 

** Всплывающее окно внутри карты. 

** Форма обратной связи. 

** Мобильная версия. 

* Тексты: 

** Финская версия. 

** Английская версия. 

** Русская версия. 

* Видео: 

** Шапка на главной. 

** Блоки (видео или картинка): 

*** About Meriharjattula. 

*** Unique location. 

*** Archipelago way of living. 

*** Golf course. 

Допустимый стэк технологий: 

* PHP(WordPress)+jQuery+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк) 

* Python(Django)+Vuejs(jQuery)+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк) 

В отклике укажите: 

* Пример на вашу работу с параллаксом. 

* Ваш стэк технологий. 

* Срок и бюджет. 

* Методы и порядок оплаты. 

* Наличие ИП.

DjangoFigmaHTMLjQueryPHPPythonSMTPWordPress
6 лет назад
nadina212121
Надежда 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров