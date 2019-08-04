Есть верстка. Нужно натянуть на страницу checkout. Работает через ajax. Подробности в файлу
Создание одностраничного сайта: вёрстка + CMS (php или python)
Адаптивная верстка лэндинга и натягивание на WordPress или Django.
Необходим минимальный интерактив и эффект параллакса при скролле, приблизительно как на сайте-примере.
Форма обратной связи во всплывающем окне. Дизайн в PSD или Figma.
Сайт-пример: https://www.citrineestates.com
Необходимые работы и функционал:
* Адаптивная верстка страницы с макета: десктоп, планшет/смартфон. Можно использовать HTML-фреймворки.
* Максимальная ширина как на макете, приуменьшении до включения мобильной версии сохранять отступы от границ окна.
* Эффект параллакса при скролле. Движение фоновых прямоугольников вправо-влево.
* Интерактивные элементы:
** На обоих картах (кружочки): при наведении кружок меняет цвет, при клике всплывающее окно с текстом рядом с кружочком-инициатором. В один момент только одно окошко. При клике на другой кружок, пропадает первое окно и только после этого появляется следующее.
* Форма обратной связи во всплывающем окне с защитой reCaptcha. Отправка через SMTP. Одна в шапке "Download brochure", при отправке скачивает (открывает) PDF файл. Вторая после отправки показывает всплывающее окно с текстом об успехе.
* Мультиязычность: Финский (основной), Английский, Русский
* Видео в шапке уникально для каждого языка.
* Блоки. Картинка или видео. Если видео, поверх превью показывается кнопка Play, а при клике видео проигрывается во всплывающем окне. Сами блоки:
** About Meriharjattula.
** Unique location.
** Archipelago way of living.
** Golf course.
* Возможность редактировать в админке:
** Текст на странице для каждого языка.
** Текст, картинка или видео в блоках для каждого языка: Unique location, Archipelago way of living и тд.
** Текст всплывающих окон над картой для каждого языка.
** Видео в шапке для каждого языка.
** Видео в блока для каждого языка
* Страница должна удовлетворять SEO-требованиям.
Материалы (предоставляет заказчик):
* Дизайн-макет:
** Главная страница.
** Всплывающее окно внутри карты.
** Форма обратной связи.
** Мобильная версия.
* Тексты:
** Финская версия.
** Английская версия.
** Русская версия.
* Видео:
** Шапка на главной.
** Блоки (видео или картинка):
*** About Meriharjattula.
*** Unique location.
*** Archipelago way of living.
*** Golf course.
Допустимый стэк технологий:
* PHP(WordPress)+jQuery+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк)
* Python(Django)+Vuejs(jQuery)+БЭМ(или популярный HTML-фреймворк)
В отклике укажите:
* Пример на вашу работу с параллаксом.
* Ваш стэк технологий.
* Срок и бюджет.
* Методы и порядок оплаты.
* Наличие ИП.
Заявки фрилансеров
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