Вёрстка страницы

Необходимо сделать чистую адаптивную и кроссбраузерную вёрстку страницы.

Очень хорошо, если будет нормально отображаться в IE 9+

Некоторые пояснения:

1) Верхнее и левое меню фиксированно. Изначальное состояние - скрытое, видны только иконки. При наведении на иконку открывается блок с текстом для этой иконки, открывается поверх главной части страницы. При нажатии на блок (скрыть/раскрыть меню) меню скрывается/открывается и фиксируется в данном состоянии (сдвигает остальные части страницы, не поверх!).

2) Поиск просто текст и блок с обводкой (нужен только контейнер для интеграции уже готового поиска)

3) В верхнем меню при наведении на цветную иконку должен появляться блок с небольшим описанием (на своё усмотрение)

4) Поручения в главной части должны быть сделаны через таблицу. (серый фон на поручении при наведении)

5) В правом меню блок (сменить) просто контейнер, аналогично с поиском

6) Верстать адаптивно, с расчётом на будущие доработки других расширений, основное расширение это 1920.

Шаблон дизайна есть

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