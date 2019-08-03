Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12. Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty. 1. Адаптивный дизайн ; 2. Кроссбраузерное отображение; 3. Присутствует мультиязычность; 4. Страницы ...
Верстка посадочной страницы
Верстка страницы по макету PSD.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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