Интересует адаптивная верстка из готового psd макета. Кол-во страниц не больше 12. Движок сайта CMS hscript шаблонизатор Smarty. 1. Адаптивный дизайн ; 2. Кроссбраузерное отображение; 3. Присутствует мультиязычность; 4. Страницы ...
Верстка полноэкранного сайта (landing page)
Всем привет!
Необходимо сделать верстку полноэкранного сайта, дизайн полностью готов. Также сделать грамотную адаптацию под телефон, планшет и т.д.
Нужно сделать очень качественно и в срок.
Напишите, пожалуйста сроки и стоимость.
С уважением,
Сырым
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