Верстка полноэкранного сайта (landing page)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт50 заявок1088 просмотров

Всем привет!

Необходимо сделать верстку полноэкранного сайта, дизайн полностью готов. Также сделать грамотную адаптацию под телефон, планшет и т.д.

Нужно сделать очень качественно и в срок. 

Напишите, пожалуйста сроки и стоимость.

С уважением,

Сырым  

6 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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