Сверстать лендинг адаптивно (Авто Винил)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок337 просмотров

Требования:

1. Соответствие макетам на ПК

2. Адаптивная верстка, адаптив на ваше усмотрение

3. Поставить яндекс метрику

4. Настроить цели

5. Нужно будет прикрепить ссылку для оплаты (подать заявку на регистрацию яндекс кассы, все документы подпишут и дадут)

6. Нужно сделать две версии ленда, которые будут отличаться первым экраном:

- 1-я версия на съемное брендирование

- 2-я на несъемное

отличается только заголовок.

Исходники с комментариями: https://yadi.sk/d/UclCBDAYP56QPQ

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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