Сверстать лендинг адаптивно (Авто Винил)

Требования:

1. Соответствие макетам на ПК

2. Адаптивная верстка, адаптив на ваше усмотрение

3. Поставить яндекс метрику

4. Настроить цели

5. Нужно будет прикрепить ссылку для оплаты (подать заявку на регистрацию яндекс кассы, все документы подпишут и дадут)

6. Нужно сделать две версии ленда, которые будут отличаться первым экраном:

- 1-я версия на съемное брендирование

- 2-я на несъемное

отличается только заголовок.

Исходники с комментариями: https://yadi.sk/d/UclCBDAYP56QPQ