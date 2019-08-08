Требование к верстке: Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via SASS sass syntax with vars, mixins etc... HTML via Pug ...
Сверстать 6 небольших страниц
Нужно сверстать 6 небольших страниц за 4 дня
обязательное требование: bootstrap 4
макеты предоставлю выбранному исполнителю
указывайте свою цену
работа по безопасной сделке
Выбранный исполнитель
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