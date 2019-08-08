Сверстать 6 небольших страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки347 просмотров

Нужно сверстать 6 небольших страниц за 4 дня 

обязательное требование: bootstrap 4

макеты предоставлю выбранному исполнителю 

указывайте свою цену 

работа по безопасной сделке 

Bootstrap
6 лет назад
qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$55
3 дня
Escrow
Спасибо за хорошую работу,хороший исполнитель. Работа сдана в срок.
Задача поставлена четко, все нюансы быстро и оперативно решили. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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