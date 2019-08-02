Сделать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок602 просмотра

Требование к верстке:

Following are requirements for PSD to HTML activity:

Pixel perfect

Styles via SASS

    sass syntax with vars, mixins etc...

HTML via Pug

    Just syntax, without any fucntions

Scoped styles

Макеты покажу в личку

С уважением

HTMLSASS
6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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