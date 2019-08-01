Поправить адаптив на вордпресс

Есть сайт: http://vialuso.com

Делали его с клона: https://aizel.ru

Но не доделана адаптивность так же нет кнопки купить в 1 клик и добавить в избранное в карточке товара.

Исполнитель который делал получил оплату и пропал =(

Теперь вот ищем кто доделает.

После этого нужна будет интеграция с поставщиками по api если делаете такое. Все документацию предоставляет