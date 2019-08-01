Необходимо выполнить верстку блоков.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок189 просмотров

Уже есть рабочий сайт по мебели.

Хотим добавить на него галерею. 

Нужно сверстать две внутренние страницы: категория галереи и товар галереи. 

Прилагаю картинки. Срок и цену пишите. 

6 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

eee6
Егор 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплаты не было вообще, в какой-то момент заказчик просто перестал выходить на связь.

Заявки фрилансеров

eee6
Егор 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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