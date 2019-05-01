eee6

Егор Енисеев eee6

 
24 годаРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Запилить сайт, мне приятно. Быстро, качественно, для вас почти бесплатно

Вёрстка:

  • Html5
  • CSS3
  • JS
  • JQUERY
  • BOOTSTRAP4
Cms:

  • WordPress
  • OpenCart
  • Django
Работаю по пост оплате и принимаю оплату:

  • На банковскую карту
  • на счёт Qiwi
JavascriptWordPressOpenCartHTMLjQueryDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
cmo-2016
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Необходимо выполнить верстку блоков.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexkazarkin4715
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Анимация машинки к наведенному меню
Выполнено супер оперативно, frontend flash какой то) + Без использования тяжелых плагинов. Огромное спасибо)
Всегда на связи, приятный в общении, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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