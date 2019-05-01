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Портфолио
- Создание интернет магазина130 просмотров
- Вёрстка сайта по готовому PSD макету134 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
5 лет назад
Выполнено супер оперативно, frontend flash какой то) + Без использования тяжелых плагинов. Огромное спасибо)
Ответный отзыв
Всегда на связи, приятный в общении, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!