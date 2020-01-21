Создать аналоги четырёх страниц на Bootstrap 4

Профессионалам Bootstrap 4 и любителям футбола будет особенно интересно.

Нам предстоит воссоздать 4 шаблона страниц известного сервиса sofascore (он свёрстан на flex, а нам надо Bootstrap 4). Страницы насыщены мелкими элементами, таблицами и т.п., пример в приложении (эта самая сложная, остальные чуть проще). Пиксельная точность и подкрутка нативных стилей Bootstrap 4 не нужна (кроме некоторых случаев, когда надо вручную подобрать размеры padding и margin).

Если вы умеете делать такие штуки быстро и достаточно автономно – напишите "я умею в bootstrap 4" в вашем предложении. Пишите цену и примерный срок.