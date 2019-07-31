ТЗ- во вложении, сможем ответить на все необходимые вопросы, необходимы блоки с изображениями- на замену имеющимся. при клике на изображения- поп-ап, изображения- с интерактивным слоем ( отдельно слои есть), при наведении ...
Верстка главной из PSD
Адаптивная верстка по макету. Детали претендентам для оценки. В заявке пишите какой опыт верстки.
Заявки фрилансеров
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