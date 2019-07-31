Здравствуйте. Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно. Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html Если обернуть ролик в div со стилями то ролик показывается адаптивно, но на страницах ...
Поправить адаптивность на вордпресс магазине
Всем доброго дня.
Нужно поправить адаптивность магазина на вордпресс.
Напишите контакты для связи скайп
Студии прошу не беспокоить так как бюджет 30$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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