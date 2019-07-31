Простая задача HTML верстальщику

В прикрепленных файлах есть архив, в котором находится стили для нашей верстки. В этой верстки параметры для определенных экранов @media раскиданы по всему участку кода. Задача распределить все по иерархии, то есть:

- Основной код не привязанный к экрану

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- @media (max-width: 1436px)

Весь код который относится к экрану 1436px

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- @media (max-width: 992px)

Весь код который относится к экрану 992px

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- @media (max-width: 767px)

Весь код который относится к экрану 767px

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- @media (max-width: 579px)

Весь код который относится к экрану 579px

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- и так далее