Здравствуйте. Нужно сделать, чтоб видео из Ютуб отображалось адаптивно. Пример страницы https://foodmaster.info/ris-dlya-sushi-i-rollov.html Если обернуть ролик в div со стилями то ролик показывается адаптивно, но на страницах ...
Простая задача HTML верстальщику
В прикрепленных файлах есть архив, в котором находится стили для нашей верстки. В этой верстки параметры для определенных экранов @media раскиданы по всему участку кода. Задача распределить все по иерархии, то есть:
- Основной код не привязанный к экрану
...
- @media (max-width: 1436px)
Весь код который относится к экрану 1436px
...
- @media (max-width: 992px)
Весь код который относится к экрану 992px
...
- @media (max-width: 767px)
Весь код который относится к экрану 767px
...
- @media (max-width: 579px)
Весь код который относится к экрану 579px
...
- и так далее
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