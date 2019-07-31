Простая задача HTML верстальщику

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  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок372 просмотра

В прикрепленных файлах есть архив, в котором находится стили для нашей верстки. В этой верстки параметры для определенных экранов @media раскиданы по всему участку кода. Задача распределить все по иерархии, то есть:

- Основной код не привязанный к экрану

...

- @media (max-width: 1436px) 

Весь код который относится к экрану 1436px

...

- @media (max-width: 992px)

Весь код который относится к экрану 992px

...

- @media (max-width: 767px)

Весь код который относится к экрану 767px

...

- @media (max-width: 579px)

Весь код который относится к экрану 579px

...

- и так далее

HTML
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

akademogog
Александр 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Александр очень быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую к сотрудничеству!
Все замечательно, задача была поставлена отчетливо и по выполнении оплата была сделала тут же. Приятно работать с такими заказчиками)

Заявки фрилансеров

akademogog
Александр 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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