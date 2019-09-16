Разработка структуры Админ панели (Приватно для Рожден Тоцкойнова)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки350 просмотров

Необходимо:

1. Подобрать шаблон на React.

2. Разработать структуру админ панель, под будущую конфигурацию системы. Порядка 50 страниц.

6 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$405
33 дня
Escrow
Очень рекомендую! Рожден как всегда на высоте!
Как всегда, работа прошла быстро, гладко. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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