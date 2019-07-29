Поправить мобильную версию на сайте http://bit.ly/2K9JWZA сайт на конструкторе WPbakery Сделать мобильную версию адаптивно и кроуссебраузерно и ровно чтобы всё шло на ваше усмотрение делать главное чтобы было акуратно и понятно пользователям ...
Верстка и интеграция лендинга на вордпресс
Добрый день! Нужен хороший. знающий верстку. интеграцию с вордпрессом, Фрилансер! Сверстать и синтегрировать ленгинг. Версии десктопа, планшета и мобилки. Прикрепляю ТЗ и дизайн для ознакомления. Стоимость – 10 000 руб. Сроки – 7 дней
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