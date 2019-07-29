Верстка и интеграция лендинга на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок244 просмотра

Добрый день! Нужен хороший. знающий верстку. интеграцию с вордпрессом, Фрилансер!  Сверстать и синтегрировать ленгинг. Версии десктопа, планшета и мобилки. Прикрепляю ТЗ и дизайн для ознакомления.  Стоимость –  10 000 руб.  Сроки – 7 дней

WordPress
6 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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