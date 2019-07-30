Нужна верстка макета

Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать