Нужна верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки307 просмотров

Нужна верстка макета жду от вас сроки и бюджет

спасибо заранее! 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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