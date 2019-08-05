Верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок335 просмотров

необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом

Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+)

перфект пиксель,  Все формы должны отправлять письма.

Установка на CMS не нужна.

Лучше не использовать в работе Bootstrap

Просьба сразу указывать бюджет

Bootstrap
6 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$40
2 дня
Escrow
Отличная верстка! Все точно в срок! Понятный код! Все как и запрашивали! Рекомендую!
Спасибо за проект, быстрая оплата и четкое тз.

Заявки фрилансеров

yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

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