Верстка макетов

Поправить мобильную версию на сайте http://bit.ly/2K9JWZA Сделать мобильную версию адаптивно и кроуссебраузерно и ровно чтобы всё шло на ваше усмотрение делать главное чтобы было акуратно и понятно пользователям Ответ от вас Антибот ...