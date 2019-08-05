Сделать презентацию

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок472 просмотра

Есть docx документ с текстом презентации, нужно графически оформить e-mail (HTML), подобрать под сегменты картинки/графику на ваше усмотрение.

Презентация услуг компании 

HTML
6 лет назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Отлично все сделано, быстро и качественно и всегда на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик, всем рекомендую

Заявки фрилансеров

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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