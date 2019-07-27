Вёрстка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок225 просмотров

Нужна вёрстка шаблона WordPress , поправить отображение/стили. Также придумать удобное меню с рубриками и подрубриками. Подробнее в лс или телегу.

https://t.me/kerosinich

WordPress
6 лет назад
KerosiNiCH
Эдгар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров