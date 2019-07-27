Адаптивная верстка на вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок265 просмотров

Добрый день. Нужно адаптивно сверстать макет на вордпрес. Файл с ТЗ прикрепил.

Рассмотрю и не самых опытных.

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WordPress
6 лет назад
rus2105
Мратов 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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