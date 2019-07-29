Необходимо сверстать макеты дизайна и установить на систему управления желательно opencart. Для тех кто сразу сможет приступить. Скайп для связи.
Стилизация страницы окна Popup на Tilda
Требуется стилизация шаблона страницы окна Popup на Tilda согласно макету. Данные (psd и доступ) предоставляются. Нужна субпиксельная (точная) стилизация согласно шаблону в десктопной версии.
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