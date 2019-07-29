Стилизация страницы окна Popup на Tilda

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки218 просмотров

Требуется стилизация шаблона страницы окна Popup на Tilda согласно макету. Данные (psd и доступ) предоставляются. Нужна субпиксельная (точная) стилизация согласно шаблону в десктопной версии.

Tilda
6 лет назад
olegerma
48 лет
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Сделал все как обычно хорошо. Хотя обьем правок по обьему и времени вышел за рамки оговоренного, бюджет был выдержан. Рекомендую. Была задача адаптации верстки popup-окна на Тильде.
Спасибо за задание. Хороший, внимательный и всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ibragim24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад