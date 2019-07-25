Верстка макета в самописный движок

Здравствуйте, у нас есть самописный cms http://project11.youinbusiness.ru/

видео как он вкратце устроен - https://yadi.sk/i/7dQRNpAM3aMzxZ

Необходимо на него натянуть вот этот дизайн https://yadi.sk/i/ppI1c4J8x91dag (без промежуточной верстки, верстаем сразу на движок)

При верстке важно учитывать корректное отображение на телефонах (как минимум чтобы не было горизонтальных скролов).

Можно посмотреть принцип https://yadi.sk/i/t1oqWRbg3aN22U (видео чуть больше часа), но не обязательно смотреть полностью, главное понять как это делаем мы

В дальнейшем таких проектов у нас будет много. Интересует стоимость и срок