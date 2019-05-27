Правки на сайт вордпрес

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Закрыт6 заявок195 просмотров

1. Удалить дубли сайтаГлавная страница:https://masterdorin.ru/ - основной адрес страницы.Её дубли:https://masterdorin.ru/wp-content/cache/all/index.htmlhttps://masterdorin.ru/wp-content/cache/all/Внутренняя страница:https://masterdorin.ru/antipanika/ - основной адрес страницы.Её дубли:https://masterdorin.ru/antipanikahttps://masterdorin.ru/antipanika-/

удалить все дубли и сделать чтоб больше не было дублирования

2. Поисковой робот рендерит мобильную версию сайта без таблиц стилей

WordPress
6 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров