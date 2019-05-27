SPA PWA верстка веб магазина, js, front end

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок244 просмотра

Можно использовать удобный для вас js фреймворк.

React / Vue / Angular / Meteor / Polymer ....

Нужна верстка из фигмы и стыковка через api с беком.

В формате spa. Используются свайпы, горизонтальный скролл.

Mobile first.

Телеграм в подписи упростит общение.

AngularFigmaJavaScriptVue.js
6 лет назад
d12sa1e
46 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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