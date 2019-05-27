С этим эффектом http://1.art-pro.dp.ua/demos/magazine_single/ эскизы прилагаю Исходники вышлю исполнителю
SPA PWA верстка веб магазина, js, front end
Можно использовать удобный для вас js фреймворк.
React / Vue / Angular / Meteor / Polymer ....
Нужна верстка из фигмы и стыковка через api с беком.
В формате spa. Используются свайпы, горизонтальный скролл.
Mobile first.
Телеграм в подписи упростит общение.
Заявки фрилансеров
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