Нам нарисовали небольшой каталог материалов, жпег макеты прикладываю в архиве, нам нужно его сверстать точно по макетам. Пишите цену и срок.
Нужен верстальщик с опытом
Необходимо отверстать frontend.
ТЗ вышлю после одобрения исполнителя.
Обязательно Знание:
- CSS3
- HTML5
- Angular
- JS
Оплата только почасовая, поэтому в заявке пишите стоимость в час.
Заявки фрилансеров
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