Адаптивная верстка сайта

Необходимо сверстать 3 однотипные страницы сайта.

Прототип - https://j99guc.axshare.com

Макет страницы - https://yadi.sk/i/Pt1ensDaL6JTXw

Важно: кроссбраузерность, кликабельные номера и почта, адаптивная верстка под все разрешения. Отправка заявок через php send

Фото из фотогаллереи должны открываться во всплывающем окне по ширине экрана.

Если под основным фото, добавляем больше, чем 3 фото, они должны добавляться рядом ниже. При этом сама карточка “ехать” не должна.

Срок исполнения: 1-2 дня (дедлайн 28.07)

В ответе прошу указать оценку по бюджету.