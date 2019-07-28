Адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки444 просмотра

Необходимо сверстать 3 однотипные страницы сайта.

Прототип - https://j99guc.axshare.com             

Макет страницы - https://yadi.sk/i/Pt1ensDaL6JTXw 

Важно: кроссбраузерность, кликабельные номера и почта, адаптивная верстка под все разрешения. Отправка заявок через php send

Фото из фотогаллереи должны открываться во всплывающем окне по ширине экрана.

Если под основным фото, добавляем больше, чем 3 фото, они должны добавляться рядом ниже. При этом сама карточка “ехать” не должна.

Срок исполнения: 1-2 дня (дедлайн 28.07)

В ответе прошу указать оценку по бюджету.

PHP
6 лет назад
Kseniia45
Ксения 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$35
1 день
Отлично отработали, спасибо! Владимир всегда на связи, правки вносил оперативно. Работа выполнена в срок. Рекомендую и буду обращаться еще.
Отличный заказчик, оплата во время, по необходимости выходила на связь, все отлично, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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