Нам нарисовали небольшой каталог материалов, жпег макеты прикладываю в архиве, нам нужно его сверстать точно по макетам. Пишите цену и срок.
Адаптивная верстка сайта
Необходимо сверстать 3 однотипные страницы сайта.
Прототип - https://j99guc.axshare.com
Макет страницы - https://yadi.sk/i/Pt1ensDaL6JTXw
Важно: кроссбраузерность, кликабельные номера и почта, адаптивная верстка под все разрешения. Отправка заявок через php send
Фото из фотогаллереи должны открываться во всплывающем окне по ширине экрана.
Если под основным фото, добавляем больше, чем 3 фото, они должны добавляться рядом ниже. При этом сама карточка “ехать” не должна.
Срок исполнения: 1-2 дня (дедлайн 28.07)
В ответе прошу указать оценку по бюджету.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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