Верстка каталога материалов

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Закрыт21 заявка396 просмотров

Нам нарисовали небольшой каталог материалов, жпег макеты прикладываю в архиве, нам нужно его сверстать точно по макетам. Пишите цену и срок.

6 лет назад
Angryscrap
Игорь 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RockoX
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Исполнитель взял предоплату и пропал, на сообщения не отвечает, видимо аккаунт кидалы

Заявки фрилансеров

RockoX
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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