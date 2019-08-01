Добрый день! необходимо сверстать макеты (приложение) с адаптивом Требования: кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+) перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Логотипы в .svg (есть на сайте) Установка на ...
Добиться показателя pagespeed 90+
Добрый день!
имеется верстка https://www.car-credit.kz/new/#
Необходимо добиться показателя pagespeed 90+
Выбранный исполнитель
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