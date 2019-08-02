Нужно сверстать Главную страницу с модулем woocomerce из макета PSD. Основной шаблон сайта WP Bootstrap Starter, соответственно страница должна быть сверстана под этот фреймворк. Шаблон должен быть адаптирован под мобильную версию. Кроссбраузерность ...
Верстка
Сверстать макеты по ТЗ. Кроссбраузерно, адаптивно. ТЗ по запросу.
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