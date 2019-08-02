Верстка

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Завершен34 заявки950 просмотров

Сверстать макеты по ТЗ. Кроссбраузерно, адаптивно. ТЗ по запросу.

6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад
$75
4 дня
Escrow
Проект выполнен в соответствии с ТЗ, все пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством с Ниной доволен, все прошло хорошо, работа оплачена. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
6 лет назад